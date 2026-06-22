Palavas-les-Flots

TOURNÉE D’ÉTÉ FUZE TEA

Boulevard Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

De 11h à 19h

La Tournée d’été Fuze Tea vous invite à un moment rafraîchissant et convivial en bord de mer.

invitation itinérante à la détente avec pauses rafraîchissantes (distribution de boissons et objets dérivés)

Plage de l’Hôtel de Ville (côté ZAM) .

Boulevard Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

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English : TOURNÉE D’ÉTÉ FUZE TEA

From 11 a.m. to 7 p.m.

The Fuze Tea Tour invites you to enjoy a refreshing and fun time by the sea.

L’événement TOURNÉE D’ÉTÉ FUZE TEA Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 ADT34