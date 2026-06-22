TOURNÉE D’ÉTÉ FUZE TEA Palavas-les-Flots
TOURNÉE D’ÉTÉ FUZE TEA Palavas-les-Flots jeudi 20 août 2026.
Palavas-les-Flots
TOURNÉE D’ÉTÉ FUZE TEA
Boulevard Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
De 11h à 19h
La Tournée d’été Fuze Tea vous invite à un moment rafraîchissant et convivial en bord de mer.
invitation itinérante à la détente avec pauses rafraîchissantes (distribution de boissons et objets dérivés)
Plage de l’Hôtel de Ville (côté ZAM) .
Boulevard Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com
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English : TOURNÉE D’ÉTÉ FUZE TEA
From 11 a.m. to 7 p.m.
The Fuze Tea Tour invites you to enjoy a refreshing and fun time by the sea.
L’événement TOURNÉE D’ÉTÉ FUZE TEA Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 ADT34
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