JOUTES TROPHÉE JEAN GUIRAL Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots
JOUTES TROPHÉE JEAN GUIRAL Quai Paul Cunq Palavas-les-Flots samedi 15 août 2026.
Palavas-les-Flots
JOUTES TROPHÉE JEAN GUIRAL
Quai Paul Cunq Quai Georges Clémenceau Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
21h
Tournoi local
Canal
Organisé par la Lance Sportive Palavasienne
Infos 04 67 07 73 34 .
Quai Paul Cunq Quai Georges Clémenceau Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
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English :
21h
Local tournament
L’événement JOUTES TROPHÉE JEAN GUIRAL Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34