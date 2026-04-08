Palavas-les-Flots

CONCERT DE JOK’AIR

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 42 – 42 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Dans le cadre du Festival Côté Mer

Inclassable et empreint de liberté, voilà les termes qui définissent Jok’Air et sa longue carrière de rappeur. Surnommé le rappeur français le plus américain, Jok’Air sait entretenir l’engouement du public avec une véracité naturelle, des textes sincères qui résonnent comme un témoignage authentique de sa vie.

Depuis le lancement de sa carrière en solo, Jok’Air multiplie les projets à succès les certifications s’accumulent, les salles se remplissent.

En 2022, il se produit en tournée sur plus de 30 dates dans toute la France, dont un concert exclusif à l’Olympia.

En 2025, le rappeur enchaine les dates et les sold out ; dont un Accor Arena complet à Paris en février dernier.

Jok’Air revient en festivals en 2026 avec une seule certitude il ne faudra pas le rater.

Jok’Air s’emparera de la scène du Festival Côté Mer à Palavas-les-Flots !

Arènes de Palavas

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Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

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English :

As part of the Côté Mer Festival

L’événement CONCERT DE JOK’AIR Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34