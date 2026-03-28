Visites guidées, Musée Albert Dubout, Palavas-les-Flots

Visites guidées Samedi 23 mai, 17h30 Musée Albert Dubout Hérault

Gratuit, sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Les musées de Palavas-les-Flots participent à la nuit européenne des musées !

Pour cette première édition, venez profiter gratuitement des musées en soirée et découvrir leurs collections dans une ambiance nocturne exceptionnelle.

Au musée Albert Dubout, des visites guidées flash vous inviteront tout au long de la soirée à plonger dans l’univers drôle et foisonnant de l’artiste. Départs à 17h30, 18h30, 19h30 et 20h30.

Des livrets-jeux pour enfants seront également proposés dans les musées.

Musée Albert Dubout Parc du Levant 34250 Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie 0607507569 https://www.palavas-tourisme.com/decouvrir/histoire-et-patrimoine/les-musees/ On connaît Albert Dubout pour ses chats, ses illustrations de Marcel Pagnol ou ses caricatures de couples. Né à Marseille en 1905 et formé aux Beaux-Arts de Montpellier, il devient rapidement une figure majeure du dessin de presse et de l’illustration. Avec son trait énergique et son humour mordant, il croque la société française comme personne : foules envahissantes, scènes du quotidien, personnages extravagants… Son univers drôle et foisonnant fait de lui l’un des dessinateurs les plus populaires de France. Installé à Saint-Aunès dans les années 1960, il y poursuit son œuvre jusqu’à sa mort en 1976.

Le musée Albert Dubout est installé dans la redoute de Ballestras, un ancien fort militaire construit en 1744 pour défendre le littoral languedocien. Considérée comme le berceau historique de Palavas, cette redoute a connu plusieurs transformations avant d’être restaurée dans les années 1990 par la Ville de Palavas-les-Flots. Depuis 1992, elle accueille le musée, mêlant patrimoine historique et univers artistique de Dubout. Redoute de Ballestras Parc du Levant Albert Édouard

34250 Palavas-les-Flots

Un petit parking payant est situé à l’entrée du parc, à proximité du Musée du Train et de la Voiture Miniature (non accessible les samedis du 1er juin au 30 septembre).

Un parking gratuit est disponible au niveau de la Salle Bleue, à environ 15 minutes à pied du site.

Les minibus peuvent accéder au parking proche des musées (non accessible les samedis du 1er juin au 30 septembre).

En revanche, les autocars (40 places) ne peuvent ni y accéder ni y stationner. Un parking dédié est disponible près de la Salle Bleue.

Palavas est accessible en transport en commun via la ligne 1 et 4 de transp’or et la

ligne 631 Lio.

Les musées de Palavas-les-Flots participent à la nuit européenne des musées !

©