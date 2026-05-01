Palavas-les-Flots

EXPOSITION DE LISA OLESYA

1 bis quai Georges Clemenceau Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-14

10h-19h

Exposition à la Galerie Courbet

Entrée libre

Infos 04 67 50 42 23

Les peintures d’Olesya Lisa invitent à un voyage fascinant où la figure humaine et le monde naturel ne font qu’un. À travers des portraits saisissants, l’artiste explore la connexion profonde qui unit les femmes à leur environnement. Chaque toile devient un dialogue entre l’humain et la nature, un écho de la force et de la beauté que l’on retrouve dans les deux.

Les fleurs luxuriantes, les animaux énigmatiques et les paysages agissent comme des miroirs des émotions et des identités, donnant naissance à des œuvres qui sont à la fois des célébrations de la féminité et des hymnes à la puissance de la nature.

Pour donner vie à ses visions artistiques, elle utilise des matériaux de haute qualité, notamment la peinture acrylique. La richesse et la polyvalence de ce médium lui permettent de capturer des détails fins et de jouer avec des couleurs vibrantes, apportant ainsi une dimension à la fois tactile et vivante à chaque toile.

La toile est son support de prédilection, offrant une surface authentique qui favorise une connexion directe et personnelle avec son sujet. Chaque coup de pinceau est un engagement total, transformant chaque œuvre en une histoire unique. .

1 bis quai Georges Clemenceau Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

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English :

10am-7pm

Exhibition at Galerie Courbet

L’événement EXPOSITION DE LISA OLESYA Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 ADT34