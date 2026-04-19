Palavas-les-Flots

LE CRIME DU 3ÈME ÉTAGE

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-13 2026-05-15 2026-05-20 2026-05-24

Séance cinéma Le crime du 3ème étage de Rémi Besançon (Durée 1h44)

Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ? .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English :

Screening of Le crime du 3ème étage by Rémi Besançon (Running time: 1h44)

L’événement LE CRIME DU 3ÈME ÉTAGE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34