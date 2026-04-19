LE CRIME DU 3ÈME ÉTAGE Palavas-les-Flots
LE CRIME DU 3ÈME ÉTAGE Palavas-les-Flots mercredi 13 mai 2026.
Palavas-les-Flots
LE CRIME DU 3ÈME ÉTAGE
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-13 2026-05-15 2026-05-20 2026-05-24
Séance cinéma Le crime du 3ème étage de Rémi Besançon (Durée 1h44)
Colette, professeure de cinéma spécialisée dans l’œuvre de Hitchcock, soupçonne son nouveau voisin d’en face d’avoir tué sa femme. Réalité ou déformation professionnelle ? .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
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English :
Screening of Le crime du 3ème étage by Rémi Besançon (Running time: 1h44)
L’événement LE CRIME DU 3ÈME ÉTAGE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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