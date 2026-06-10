OUVERTURE DU SENTIER PÉDAGOGIQUE DEMMAR Palavas-les-Flots
OUVERTURE DU SENTIER PÉDAGOGIQUE DEMMAR Palavas-les-Flots mercredi 1 juillet 2026.
Palavas-les-Flots
OUVERTURE DU SENTIER PÉDAGOGIQUE DEMMAR
100 avenue de Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-07-01
De 11h à 18h
Ouverture du sentier pédagogique DEMMAR
100 avenue Saint-Maurice
Gratuit
Tout public
Stand d’animation et de sensibilisation, prêt de matériel, parcours sous-marin avec bouées et explications
Infos Réserve Marine de la Côte Palavasienne .
100 avenue de Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 7 69 90 89 59
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English :
11 a.m. to 6 p.m
Opening of the DEMMAR educational trail
100 avenue Saint-Maurice
Free
L’événement OUVERTURE DU SENTIER PÉDAGOGIQUE DEMMAR Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34
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