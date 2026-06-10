Palavas-les-Flots

OUVERTURE DU SENTIER PÉDAGOGIQUE DEMMAR

100 avenue de Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-01

De 11h à 18h

Ouverture du sentier pédagogique DEMMAR

100 avenue Saint-Maurice

Gratuit

Tout public

Stand d’animation et de sensibilisation, prêt de matériel, parcours sous-marin avec bouées et explications

Infos Réserve Marine de la Côte Palavasienne .

100 avenue de Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 7 69 90 89 59

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English :

11 a.m. to 6 p.m

Opening of the DEMMAR educational trail

100 avenue Saint-Maurice

Free

L’événement OUVERTURE DU SENTIER PÉDAGOGIQUE DEMMAR Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34