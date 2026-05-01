TROPHÉE DE NOE Palavas-les-Flots
TROPHÉE DE NOE Palavas-les-Flots jeudi 14 mai 2026.
Palavas-les-Flots
TROPHÉE DE NOE
Quai des Arènes Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
5ème édition du Trophée de Noe, un tournoi de football U12 en hommage à Nait Slimane Noé.
Restauration sur place .
Quai des Arènes Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 19 61 25 86 521246@FOOTOCCITANIE.FR
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English :
5th edition of the Trophée de Noe, a U12 soccer tournament in tribute to Nait Slimane Noé.
L’événement TROPHÉE DE NOE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 ADT34
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