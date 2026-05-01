Palavas-les-Flots

TROPHÉE DE NOE

Quai des Arènes Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

5ème édition du Trophée de Noe, un tournoi de football U12 en hommage à Nait Slimane Noé.

Restauration sur place .

Quai des Arènes Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 19 61 25 86 521246@FOOTOCCITANIE.FR

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English :

5th edition of the Trophée de Noe, a U12 soccer tournament in tribute to Nait Slimane Noé.

L’événement TROPHÉE DE NOE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 ADT34