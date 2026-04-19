Palavas-les-Flots

WALTER LAPIN

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Séance cinéma Walter Lapin de Caroline Origer (Durée 1h25)

Walter est le chanceux papa d’une joyeuse bande de petits lapins. Un jour, après un gros choc, il perd la mémoire… et se met à croire qu’il est un véritable super-héros ! .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English :

Film screening of Walter Lapin by Caroline Origer (Running time: 1h25)

L’événement WALTER LAPIN Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34