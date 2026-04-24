DON DU SANG Palavas-les-Flots
DON DU SANG Palavas-les-Flots mercredi 13 mai 2026.
Palavas-les-Flots
DON DU SANG
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
Participez à une collecte de sang organisée à la salle des fêtes de Palavas-les-Flots.
Un geste simple, vital et solidaire pour sauver des vies.
Donnez votre sang, mais pas à n’importe qui !
Et si en 2026, LA bonne résolution était de donner son sang ?
Le don de sang est un geste simple et généreux que seulement 4% de la population effectue chaque année.
La mobilisation de chacun est essentielle pour répondre aux 1 250 dons de sang nécessaires, chaque semaine, dans le Gard et l’Hérault.
Nous sommes tous concernés !
Pour donner votre sang, munissez-vous d’une pièce d’identité avec photo.
À noter Avoir entre 18 à 70 ans, peser 50 kilos et se sentir en bonne santé. .
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 800 97 21 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take part in a blood drive organized at the Palavas-les-Flots village hall.
A simple, vital gesture of solidarity to save lives.
L’événement DON DU SANG Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 ADT34
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