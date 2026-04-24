Palavas-les-Flots

DON DU SANG

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Participez à une collecte de sang organisée à la salle des fêtes de Palavas-les-Flots.

Un geste simple, vital et solidaire pour sauver des vies.

Donnez votre sang, mais pas à n’importe qui !

Et si en 2026, LA bonne résolution était de donner son sang ?

Le don de sang est un geste simple et généreux que seulement 4% de la population effectue chaque année.

La mobilisation de chacun est essentielle pour répondre aux 1 250 dons de sang nécessaires, chaque semaine, dans le Gard et l’Hérault.

Nous sommes tous concernés !

Pour donner votre sang, munissez-vous d’une pièce d’identité avec photo.

À noter Avoir entre 18 à 70 ans, peser 50 kilos et se sentir en bonne santé. .

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 800 97 21 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in a blood drive organized at the Palavas-les-Flots village hall.

A simple, vital gesture of solidarity to save lives.

L’événement DON DU SANG Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-24 par 34 ADT34