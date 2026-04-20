Palavas-les-Flots

COCORICO 2

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-17 2026-05-22 2026-05-24

Séance cinéma Cocorico 2 de Julien Hervé (Durée 1h31)

Après avoir découvert la vérité sur leurs origines, grâce à des tests ADN aux résultats pour le moins surprenants, les Bouvier-Sauvage et les Martin décident d’enterrer la hache de guerre, pour organiser le mariage de leurs enfants. Mais c’était sans compter sur un imprévu de taille un cousin de Frédéric a été retrouvé grâce aux tests… Révélant que les résultats étaient erronés. Les deux familles vont découvrir que leurs ancêtres n’ont pas fini de les surprendre ! .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English :

Cocorico 2 by Julien Hervé (running time: 1:31)

L’événement COCORICO 2 Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34