COCORICO 2 Palavas-les-Flots
COCORICO 2 Palavas-les-Flots vendredi 15 mai 2026.
Palavas-les-Flots
COCORICO 2
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-15 2026-05-17 2026-05-22 2026-05-24
Séance cinéma Cocorico 2 de Julien Hervé (Durée 1h31)
Après avoir découvert la vérité sur leurs origines, grâce à des tests ADN aux résultats pour le moins surprenants, les Bouvier-Sauvage et les Martin décident d’enterrer la hache de guerre, pour organiser le mariage de leurs enfants. Mais c’était sans compter sur un imprévu de taille un cousin de Frédéric a été retrouvé grâce aux tests… Révélant que les résultats étaient erronés. Les deux familles vont découvrir que leurs ancêtres n’ont pas fini de les surprendre ! .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
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English :
Cocorico 2 by Julien Hervé (running time: 1:31)
L’événement COCORICO 2 Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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