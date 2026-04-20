Palavas-les-Flots

L’ENFANT DU DÉSERT

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Séance cinéma L’enfant du désert de Gilles de Maistre (Durée 1h40)

Sun, âgée de 14 ans, a publié un livre inspiré d’une histoire que son grand-père lui racontait l’incroyable histoire d’Hadara, un enfant nomade perdu par sa famille à l’âge de 2 ans dans une tempête de sable dans le désert, qui a ensuite été recueilli et élevé par un couple d’autruches. .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English :

Screening of Gilles de Maistre’s L’enfant du désert (Running time: 1h40)

L’événement L’ENFANT DU DÉSERT Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34