NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Quai des Arènes Palavas-les-Flots

Palavas-les-Flots

NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES

Quai des Arènes Parc du Levant Albert Édouard Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

De 17h30 à 21h30

entrée gratuite, livrets-jeux pour enfants dans les deux musées

Musée du Train et de la Voiture Miniature & Musée Albert Dubout au Parc du Levant Albert Edouard

Infos 06 07 50 75 69 ou 04 67 50 42 23

musee@palavaslesflots.com .

Quai des Arènes Parc du Levant Albert Édouard Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 07 50 75 69

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English :

From 5:30 pm to 9:30 pm

free admission, booklets and games for children in both museums

L’événement NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 ADT34