NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Quai des Arènes Palavas-les-Flots
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Quai des Arènes Palavas-les-Flots samedi 23 mai 2026.
Palavas-les-Flots
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
Quai des Arènes Parc du Levant Albert Édouard Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
De 17h30 à 21h30
entrée gratuite, livrets-jeux pour enfants dans les deux musées
Musée du Train et de la Voiture Miniature & Musée Albert Dubout au Parc du Levant Albert Edouard
Infos 06 07 50 75 69 ou 04 67 50 42 23
musee@palavaslesflots.com .
Quai des Arènes Parc du Levant Albert Édouard Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 07 50 75 69
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English :
From 5:30 pm to 9:30 pm
free admission, booklets and games for children in both museums
L’événement NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-06 par 34 ADT34
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