FESTIVAL UNIS-VERS NATURE Palavas-les-Flots
FESTIVAL UNIS-VERS NATURE Palavas-les-Flots jeudi 4 juin 2026.
Palavas-les-Flots
FESTIVAL UNIS-VERS NATURE
1 bis quai Georges Clemenceau Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-04
Festival Unis-Vers nature organisé par l’Association Traits d’union nature
Sites divers
Jeudi 4 juin
Soirée d’inauguration du Festival Unis-Vers nature organisé par l’Association Traits d’union nature Nautilus Tarif 3€ (reversés pour le Téléthon 2026 et la Spa)
• 17h Présentation du programme
• 17h30 Conférence de Pierre Maigre (président de la LPO Occitanie)
• 18h Concert de Souly (Rythm and blues, jazz & soul music)
• 19h Cocktail dégustation
Vendredi 5 juin
• De 9h à 19h Présentation d’organisations et d’associations engagées pour la nature et les animaux Parc du Levant
Du Jeudi 4 au Mercredi 10 juin
• De 10h à 18h Exposition du Festival Unis-Vers nature organisé par l’Association Traits d’union nature Galerie Courbet
• De 10h à 18h Invitation à la participation d’une œuvre collaborative Galerie Courbet Entrée libre
Samedi 6 juin
• Exposition photo Médiathèque municipale Saint-Exupéry Entrée libre et ouvert à tous Infos 04 67 50 42 49
• 17h Atelier interactif sur le comportement du chien mieux comprendre pour mieux aimer
Dimanche 7 juin
• Projection de deux films sur le thème de la nature et des animaux Nautilus .
1 bis quai Georges Clemenceau Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 14 80 42 85
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English :
Unis-Vers nature festival organized by the Traits d?union nature association
Various sites
L’événement FESTIVAL UNIS-VERS NATURE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34
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