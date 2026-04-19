Palavas-les-Flots

FESTIVAL UNIS-VERS NATURE

1 bis quai Georges Clemenceau Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-04

Festival Unis-Vers nature organisé par l’Association Traits d’union nature

Sites divers

Jeudi 4 juin

Soirée d’inauguration du Festival Unis-Vers nature organisé par l’Association Traits d’union nature Nautilus Tarif 3€ (reversés pour le Téléthon 2026 et la Spa)

• 17h Présentation du programme

• 17h30 Conférence de Pierre Maigre (président de la LPO Occitanie)

• 18h Concert de Souly (Rythm and blues, jazz & soul music)

• 19h Cocktail dégustation

Vendredi 5 juin

• De 9h à 19h Présentation d’organisations et d’associations engagées pour la nature et les animaux Parc du Levant

Du Jeudi 4 au Mercredi 10 juin

• De 10h à 18h Exposition du Festival Unis-Vers nature organisé par l’Association Traits d’union nature Galerie Courbet

• De 10h à 18h Invitation à la participation d’une œuvre collaborative Galerie Courbet Entrée libre

Samedi 6 juin

• Exposition photo Médiathèque municipale Saint-Exupéry Entrée libre et ouvert à tous Infos 04 67 50 42 49

• 17h Atelier interactif sur le comportement du chien mieux comprendre pour mieux aimer

Dimanche 7 juin

• Projection de deux films sur le thème de la nature et des animaux Nautilus .

1 bis quai Georges Clemenceau Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 14 80 42 85

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English :

Unis-Vers nature festival organized by the Traits d?union nature association

Various sites

L’événement FESTIVAL UNIS-VERS NATURE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34