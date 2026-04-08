BRADERIE ESPOIR POUR UN ENFANT Palavas-les-Flots
BRADERIE ESPOIR POUR UN ENFANT Palavas-les-Flots vendredi 22 mai 2026.
Palavas-les-Flots
BRADERIE ESPOIR POUR UN ENFANT
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-22
Braderie de l’association Espoir pour un enfant
Salle des fêtes
Grâce aux vêtements reçus, soigneusement triés et vendus dans nos braderies, grâce aux dons en espèce, grâce aux manifestations et grâce à tous nos bénévoles ESPOIR POUR UN ENFANT HERAULT subvient aux frais chirurgicaux ou médicaux de plusieurs dizaines d’enfants par an. .
Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 52 63 05 36 accueil@palavas-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Braderie de l’association Espoir pour un enfant
Salle des fêtes
L’événement BRADERIE ESPOIR POUR UN ENFANT Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34
À voir aussi à Palavas-les-Flots (Hérault)
- BLANDINE LEHOUT – SALLE BLEUE Palavas Les Flots 9 avril 2026
- SPECTACLE HUMOUR DE BLANDINE LEHOUT LA VIE DE TA MÈRE Palavas-les-Flots 9 avril 2026
- SPECTACLE HUMOUR OLIVIER DE BENOIST LE DROIT AU BONHEUR Palavas-les-Flots 10 avril 2026
- THÉÂTRE MARCELLE Palavas-les-Flots 11 avril 2026
- MATCH DE RUGBY RCM PALAVAS VS LES ANGLES Palavas-les-Flots 11 avril 2026