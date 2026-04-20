Palavas-les-Flots

JUSTE UNE ILLUSION

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-29 2026-05-31

Séance cinéma Juste une illusion de Olivier Nakache, Eric Toledano (Durée 1h40)

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English :

Juste une illusion by Olivier Nakache, Eric Toledano (Running time: 1h40)

L’événement JUSTE UNE ILLUSION Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34