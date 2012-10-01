ATELIER DÉCOUVERTE DE LA TABLETTE Palavas-les-Flots
ATELIER DÉCOUVERTE DE LA TABLETTE Palavas-les-Flots mardi 26 mai 2026.
Palavas-les-Flots
ATELIER DÉCOUVERTE DE LA TABLETTE
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
10h à 12h
Atelier Tablette Applications Nature en bord d’étang
Médiathèque municipale Saint-Exupéry
Gratuit sur réservation
Infos et réservations 04 67 50 42 49 .
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49
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English : ATELIER DÉCOUVERTE DE LA TABLETTE
10 a.m. to 12 p.m
Tablet workshop: Nature by the Pond applications
L’événement ATELIER DÉCOUVERTE DE LA TABLETTE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34