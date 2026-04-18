Palavas-les-Flots

ATELIER D’ÉCRITURE

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

De 14h30 à 16h

Atelier d’écriture animé par Elisa Virey sur le thème Atelier d’écriture d’après Ultramarins

Ados/ adultes

Gratuit sur réservation

Médiathèque municipale Saint-Exupéry

Infos et réservations 04 67 50 42 49 .

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com

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English : ATELIER D’ÉCRITURE

2:30 to 4 p.m

Writing workshop led by Elisa Virey on the theme: Atelier d?écriture d?après Ultramarins

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34