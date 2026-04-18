ATELIER D’ÉCRITURE Palavas-les-Flots
ATELIER D’ÉCRITURE Palavas-les-Flots samedi 18 avril 2026.
Palavas-les-Flots
ATELIER D’ÉCRITURE
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
De 14h30 à 16h
Atelier d’écriture animé par Elisa Virey sur le thème Atelier d’écriture d’après Ultramarins
Ados/ adultes
Gratuit sur réservation
Médiathèque municipale Saint-Exupéry
Infos et réservations 04 67 50 42 49 .
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49 mediatheque@palavaslesflots.com
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English : ATELIER D’ÉCRITURE
2:30 to 4 p.m
Writing workshop led by Elisa Virey on the theme: Atelier d?écriture d?après Ultramarins
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-15 par 34 ADT34
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