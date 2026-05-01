COLLECTE SOLIDAIRE EMMAÜS Palavas-les-Flots
COLLECTE SOLIDAIRE EMMAÜS Palavas-les-Flots lundi 18 mai 2026.
Palavas-les-Flots
COLLECTE SOLIDAIRE EMMAÜS
Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-18
De 10h à 16h
Collecte solidaire Emmaüs en partenariat avec la Ville et le CCAS
Mercredi 20 mai Plage de l’Hôtel de Ville
Mercredi 19 août Parking de la Maison de la Mer Max Jeanjean
Mercredi 18 novembre Avenue Saint Maurice (lieu à définir)
Dépôt SUR PLACE UNIQUEMENT de vêtements, meubles, livres, électroménager, bibelots, vaisselle… .
Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : COLLECTE SOLIDAIRE EMMAÜS
10 a.m. to 4 p.m
Emmaüs solidarity collection in partnership with the town and the CCAS
L’événement COLLECTE SOLIDAIRE EMMAÜS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 ADT34