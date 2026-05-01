Palavas-les-Flots

COLLECTE SOLIDAIRE EMMAÜS

Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-05-20 2026-08-19 2026-11-18

De 10h à 16h

Collecte solidaire Emmaüs en partenariat avec la Ville et le CCAS

Mercredi 20 mai Plage de l’Hôtel de Ville

Mercredi 19 août Parking de la Maison de la Mer Max Jeanjean

Mercredi 18 novembre Avenue Saint Maurice (lieu à définir)

Dépôt SUR PLACE UNIQUEMENT de vêtements, meubles, livres, électroménager, bibelots, vaisselle… .

Avenue Saint Maurice Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English : COLLECTE SOLIDAIRE EMMAÜS

10 a.m. to 4 p.m

Emmaüs solidarity collection in partnership with the town and the CCAS

L’événement COLLECTE SOLIDAIRE EMMAÜS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34