Palavas-les-Flots

LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA 2

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-05 2026-06-14

Séance cinéma Le Diable s’habille en Prada 2 de David Frankel (Durée 1h59)

Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable. .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Diable s’habille en Prada 2 (The Devil Wears Prada 2) by David Frankel (Running time: 1:59)

L’événement LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA 2 Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34