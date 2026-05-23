LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA 2 Palavas-les-Flots
LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA 2 Palavas-les-Flots mercredi 3 juin 2026.
Palavas-les-Flots
LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA 2
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03 2026-06-05 2026-06-14
Séance cinéma Le Diable s’habille en Prada 2 de David Frankel (Durée 1h59)
Miranda, Andy, Emily et Nigel replongent dans l’univers impitoyable et glamour du magazine Runway et des rues new-yorkaises où l’élégance est une arme redoutable. .
16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71
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English :
Le Diable s’habille en Prada 2 (The Devil Wears Prada 2) by David Frankel (Running time: 1:59)
L’événement LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA 2 Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-23 par 34 ADT34
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