Palavas-les-Flots

CANAL EN FÊTE

1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Découvrez les richesses du Canal du Rhône à Sète lors d’un week-end dédié au sport, à la culture et aux loisirs.

Venez vivre le canal à terre ou sur l’eau avec les acteurs du territoire.

Vendredi 29 mai

9h30 Visite guidée Le charme de la nature à l’occasion de Canal en fête À partir de 3 ans -Tarifs 6€ adulte/ 3€ enfant (de 3 à 12 ans) Infos 04 67 07 73 34 ou https://www.palavas-tourisme.com

De 14h à 15h30 Découverte du fluvial et des techniques d’exploitation du canal à l’occasion de Canal en fête organisée par VNF Centre d’exploitation de Palavas-les-Flots

Samedi 30 mai

De 9h à 12h Visite guidée En selle Marcel Palavas en vélo à l’occasion de Canal en fête à partir de 10 ans Sur réservation Tarifs 5€ enfant et 6€ adulte Infos 04 67 07 73 51

De 10h30 à 12h Balade en kayak À la découverte du canal et des lagunes languedociennes (circuit flamant rose) à l’occasion de Canal en fête organisé par Palavas Kayak de mer Infos et réservation 07 69 16 10 00 .

1 place de la Méditerranée Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English :

Discover the riches of the Canal du Rhône à Sète during a weekend dedicated to sport, culture and leisure.

Come and experience the canal on land or on the water with local players.

L’événement CANAL EN FÊTE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34