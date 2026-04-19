Palavas-les-Flots

LA FEMME DE

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-31

Séance cinéma La femme de de Mélisa Godet (Durée 1h33)

Voilà Marianne aujourd’hui femme d’un riche industriel, enviée et admirée, épouse modèle et mère de famille dévouée. Elle va avoir 40 ans et le confort de la vaste demeure familiale a lentement refermé sur elle son piège impitoyable. Prisonnière d’un inextricable réseau d’obligations sociales, familiales et conjugales, complice de son propre effacement, elle a, sans même s’en apercevoir, renoncé à elle-même. .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 6 71 20 34 71

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English :

Screening of La femme de by Mélisa Godet (Running time: 1h33)

L’événement LA FEMME DE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34