Animation Musique en Fête Centre bourg d’Angoulins Angoulins

Angoulins

Animation Musique en Fête

Centre bourg d’Angoulins 2 Rue de Verdun Angoulins Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26 23:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Depuis plus de vingt ans, le centre bourg d’Angoulins vibre chaque année sous les notes, les chants, les danses.

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Centre bourg d’Angoulins 2 Rue de Verdun Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 80 25 contact@angoulins.fr

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English :

For more than twenty years, the town center of Angoulins has come alive every year with music, singing, and dancing.

L’événement Animation Musique en Fête Angoulins a été mis à jour le 2026-06-16 par Nous La Rochelle