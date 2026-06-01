Animation Musique en Fête Centre bourg d’Angoulins Angoulins
Animation Musique en Fête Centre bourg d’Angoulins Angoulins vendredi 26 juin 2026.
Angoulins
Animation Musique en Fête
Centre bourg d’Angoulins 2 Rue de Verdun Angoulins Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 23:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Depuis plus de vingt ans, le centre bourg d’Angoulins vibre chaque année sous les notes, les chants, les danses.
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Centre bourg d’Angoulins 2 Rue de Verdun Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 80 25 contact@angoulins.fr
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English :
For more than twenty years, the town center of Angoulins has come alive every year with music, singing, and dancing.
L’événement Animation Musique en Fête Angoulins a été mis à jour le 2026-06-16 par Nous La Rochelle
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