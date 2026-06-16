Animation Marché des Arts Place de la République Angoulins
Animation Marché des Arts Place de la République Angoulins samedi 25 juillet 2026.
Angoulins
Animation Marché des Arts
Place de la République Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Angoulins Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 22:00:00
Date(s) :
2026-07-25
L’association Renc’arts et la mairie vous proposent le 9 marché des arts, plusieurs exposants seront présents toute la journée pour vendre leurs œuvres, et un concert festif et convivial sera proposé le soir.
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Place de la République Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 80 25 contact@angoulins.fr
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English :
The Renc’arts association and the city hall invite you to the March 9 Arts Festival. Several exhibitors will be on hand all day to sell their works, and a festive and friendly concert will be held in the evening.
L’événement Animation Marché des Arts Angoulins a été mis à jour le 2026-06-16 par Nous La Rochelle
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