Animation Marché des Arts Place de la République Angoulins

Angoulins

Animation Marché des Arts

Place de la République Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Angoulins Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

L’association Renc’arts et la mairie vous proposent le 9 marché des arts, plusieurs exposants seront présents toute la journée pour vendre leurs œuvres, et un concert festif et convivial sera proposé le soir.

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Place de la République Eglise Saint-Pierre-ès-Liens Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 80 25 contact@angoulins.fr

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English :

The Renc’arts association and the city hall invite you to the March 9 Arts Festival. Several exhibitors will be on hand all day to sell their works, and a festive and friendly concert will be held in the evening.

L’événement Animation Marché des Arts Angoulins a été mis à jour le 2026-06-16 par Nous La Rochelle