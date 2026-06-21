UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition Renc’arts Photographies Église d’Angoulins Angoulins

Exposition Renc’arts Photographies Église d’Angoulins Angoulins jeudi 23 juillet 2026.

Lieu
Église d’Angoulins
Adresse
Pl. de la République
Ville
17690 Angoulins
Département
Charente-Maritime
Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Angoulins

Exposition Renc’arts Photographies

Église d’Angoulins Pl. de la République Angoulins Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Exposition de photographie
  .

Église d’Angoulins Pl. de la République Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 57 22 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Photography exhibition

L’événement Exposition Renc’arts Photographies Angoulins a été mis à jour le 2026-06-21 par Nous La Rochelle

À voir aussi à Angoulins (Charente-Maritime)