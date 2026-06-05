Animation nature À la découverte du plancton d’eau douce Silfiac mercredi 29 juillet 2026.

Silfiac

Animation nature À la découverte du plancton d’eau douce

Silfiac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Plongez dans l’univers fascinant du plancton d’eau douce. À l’aide de matériel d’observation, découvrez la multitude d’organismes microscopiques qui vit dans une goutte d’eau. Une animation ludique pour explorer l’invisible et s’émerveiller devant ces organismes vivants à l’origine de la vie sur Terre.

Par Pontivy Communauté.

Uniquement sur inscription .

Silfiac 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

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English :

L’événement Animation nature À la découverte du plancton d’eau douce Silfiac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté