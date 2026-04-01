Animation nature à la recherche des fossiles Front de mer Veulettes-sur-Mer mercredi 5 août 2026.

Veulettes-sur-Mer

Animation nature à la recherche des fossiles

Front de mer Esplanade du casino Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:30:00

fin : 2026-08-05 12:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Les bords de mer regorgent de trésors géologiques… Venez les découvrir avec Elise, lors de cette sortie sur la plage. Expériences scientifiques et Histoire du pays de caux seront au programme.

>Age minimum 8 ans

> De 10h30 à 12h30

> RDV devant le casino

> Animation gratuite sur réservation obligatoire, nombre de places limité. .

Front de mer Esplanade du casino Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63 info@cote-albatre-tourisme.fr

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English : Animation nature à la recherche des fossiles

L’événement Animation nature à la recherche des fossiles Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre