Animation nature à l’aventure des chemins buissonniers

Beurey-sur-Saulx Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05

2026-07-05

Place à l’exploration libre et curieuse !

Au fil des sentiers et des haies, cette sortie invite petits et grands à redevenir des explorateurs du quotidien reconnaître les plantes sauvages, suivre les traces d’animaux, construire avec ce que la nature offre. Une parenthèse buissonnière pour éveiller les sens, l’imagination et l’envie de nature.

Inscriptions ouvertes jusqu’à la veille de la sortie. Lieu de rendez-vous précisé aux inscrits.

Gratuit.Tout public

Beurey-sur-Saulx 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 13 14 h.philouze@meusenature.fr

English :

Make way for free and curious exploration!

Along paths and hedgerows, this outing invites young and old to become everyday explorers once again: recognizing wild plants, following animal tracks, building with what nature has to offer. It’s an opportunity to awaken the senses, the imagination and the desire for nature.

Registration open until the day before the outing. Meeting point specified to registrants.

Free admission.

