Animation nature une vie entre eau et roche

Beurey-sur-Saulx Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

L’eau et la roche, une longue histoire commune qui nous offre aujourd’hui un paysage remarquable.

Joignez-vous à nous pour découvrir une faune et une flore nées d’une union millénaire.

Inscriptions ouvertes jusqu’à la veille de la sortie. Lieu de rendez-vous précisé aux inscrits.

Gratuit.Tout public

Beurey-sur-Saulx 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 13 14 contact@meusenature.fr

English :

Water and rock, a long shared history that has given rise to a remarkable landscape.

Join us to discover the flora and fauna born of a thousand-year-old union.

Registration open until the day before the outing. Meeting point specified to registrants.

Free admission.

