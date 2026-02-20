Animation nature une vie entre eau et roche Beurey-sur-Saulx
Animation nature une vie entre eau et roche
Beurey-sur-Saulx Meuse
Gratuit
Dimanche 2026-09-06 14:00:00
2026-09-06
2026-09-06
L’eau et la roche, une longue histoire commune qui nous offre aujourd’hui un paysage remarquable.
Joignez-vous à nous pour découvrir une faune et une flore nées d’une union millénaire.
Inscriptions ouvertes jusqu’à la veille de la sortie. Lieu de rendez-vous précisé aux inscrits.
Gratuit.Tout public
Beurey-sur-Saulx 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 13 14 contact@meusenature.fr
English :
Water and rock, a long shared history that has given rise to a remarkable landscape.
Join us to discover the flora and fauna born of a thousand-year-old union.
Registration open until the day before the outing. Meeting point specified to registrants.
Free admission.
