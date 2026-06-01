Animation Nature à Marigny-Gaye Chemin de Marigny Gaye

Gaye

Animation Nature à Marigny-Gaye

Chemin de Marigny Ancien aérodrome de Marigny-Gaye Gaye Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 16:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Le mercredi 17 juin 2026 à 14h00, partez à la découverte des pelouses sèches de l’ancien aérodrome de Marigny-Gaye, un site militaire devenu un véritable espace naturel.Tout public

Le mercredi 17 juin 2026 à 14h00, partez à la découverte des pelouses sèches de l’ancien aérodrome de Marigny-Gaye, un site militaire devenu un véritable espace naturel.

Organisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne, cette animation, accessible à tout public, vous invite à percer les secrets de cet environnement fascinant au cours d’une sortie d’environ 2 heures, avec un niveau de difficulté facile.

La participation est gratuite. Il est conseillé de prévoir des chaussures de marche ainsi que des vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Une belle immersion entre nature et histoire ! .

Chemin de Marigny Ancien aérodrome de Marigny-Gaye Gaye 51120 Marne Grand Est +33 3 25 80 50 50

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English : Animation Nature à Marigny-Gaye

On Wednesday June 17, 2026 at 2:00 pm, discover the dry grasslands of the former Marigny-Gaye airfield, a military site that has become a genuine natural area.

L’événement Animation Nature à Marigny-Gaye Gaye a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de tourisme de Sézanne et sa région