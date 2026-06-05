Animation nature Balade géologique à la découverte de l’histoire cachée des paysages Kergrist mardi 21 juillet 2026.

Kergrist

Animation nature Balade géologique à la découverte de l’histoire cachée des paysages

Kergrist Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Partez en balade aux côtés d’un géologue pour découvrir l’histoire cachée des paysages.

Roches, falaises et reliefs n’auront plus de secrets pour vous apprenez à lire les traces du temps et à comprendre

comment la nature a façonné notre territoire au fil des millénaires.

Par Le géologue ambulant.

Uniquement sur inscription .

Kergrist 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

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English :

L’événement Animation nature Balade géologique à la découverte de l’histoire cachée des paysages Kergrist a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté