Animation nature Balade géologique à la découverte de l’histoire cachée des paysages Kergrist
Animation nature Balade géologique à la découverte de l’histoire cachée des paysages Kergrist mardi 21 juillet 2026.
Kergrist
Animation nature Balade géologique à la découverte de l’histoire cachée des paysages
Kergrist Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Partez en balade aux côtés d’un géologue pour découvrir l’histoire cachée des paysages.
Roches, falaises et reliefs n’auront plus de secrets pour vous apprenez à lire les traces du temps et à comprendre
comment la nature a façonné notre territoire au fil des millénaires.
Par Le géologue ambulant.
Uniquement sur inscription .
Kergrist 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10
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English :
L’événement Animation nature Balade géologique à la découverte de l’histoire cachée des paysages Kergrist a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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