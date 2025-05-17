Animation nature Bijoux nature Parking des basses eaux Grainville-la-Teinturière

Grainville-la-Teinturière

Animation nature Bijoux nature

Parking des basses eaux 30 Route d’Yvetot Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 16:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Venez participer à un atelier nature original la création de bijoux en éléments naturels ! Laissez libre court à votre imagination et créez à partir de branches, de fleurs, de cailloux,.., de fabuleux ornements. Vous repartirez avec vos créations.

> A partir de 6 ans

> De 14h à 16h

> RDV sur le parking des basses Eaux

> Gratuit, sur réservation obligatoire, nombre de places limité .

Parking des basses eaux 30 Route d’Yvetot Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63 info@cote-albatre-tourisme.fr

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English : Animation nature Bijoux nature

L’événement Animation nature Bijoux nature Grainville-la-Teinturière a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre