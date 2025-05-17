Animation nature Bijoux nature Parking des basses eaux Grainville-la-Teinturière
Animation nature Bijoux nature Parking des basses eaux Grainville-la-Teinturière vendredi 10 juillet 2026.
Grainville-la-Teinturière
Animation nature Bijoux nature
Parking des basses eaux 30 Route d’Yvetot Grainville-la-Teinturière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 16:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez participer à un atelier nature original la création de bijoux en éléments naturels ! Laissez libre court à votre imagination et créez à partir de branches, de fleurs, de cailloux,.., de fabuleux ornements. Vous repartirez avec vos créations.
> A partir de 6 ans
> De 14h à 16h
> RDV sur le parking des basses Eaux
> Gratuit, sur réservation obligatoire, nombre de places limité .
Parking des basses eaux 30 Route d’Yvetot Grainville-la-Teinturière 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63 info@cote-albatre-tourisme.fr
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English : Animation nature Bijoux nature
L’événement Animation nature Bijoux nature Grainville-la-Teinturière a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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