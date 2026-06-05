Saint-Thuriau

Animation nature Découverte de la vannerie

Saint-Thuriau Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez vous initier à l’art de la vannerie et découvrez comment tresser des fibres naturelles pour créer de petits objets. Un atelier convivial pour apprendre les bases de ce savoir-faire traditionnel.

Par Sylvain Annézo, vannier.

Uniquement sur inscription, 2 ateliers d’1/2 journée .

Saint-Thuriau 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation nature Découverte de la vannerie Saint-Thuriau a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté