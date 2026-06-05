Animation nature Découverte de la vannerie Saint-Thuriau
Animation nature Découverte de la vannerie Saint-Thuriau vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Thuriau
Animation nature Découverte de la vannerie
Saint-Thuriau Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Venez vous initier à l’art de la vannerie et découvrez comment tresser des fibres naturelles pour créer de petits objets. Un atelier convivial pour apprendre les bases de ce savoir-faire traditionnel.
Par Sylvain Annézo, vannier.
Uniquement sur inscription, 2 ateliers d’1/2 journée .
Saint-Thuriau 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10
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English :
L’événement Animation nature Découverte de la vannerie Saint-Thuriau a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté