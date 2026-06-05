Animation nature Fabriquer une spirale aromatique Saint-Gonnery
Animation nature Fabriquer une spirale aromatique Saint-Gonnery vendredi 14 août 2026.
Saint-Gonnery
Animation nature Fabriquer une spirale aromatique
Saint-Gonnery Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Participez à la construction d’une spirale aromatique en pierres sèches. Un atelier convivial pour découvrir cette technique et créer un aménagement idéal pour les plantes aromatiques.
Merci de prévoir votre pique-nique pour ce moment de partage.
Par Pontivy Communauté.
Uniquement sur inscription .
Saint-Gonnery 56920 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10
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English :
L’événement Animation nature Fabriquer une spirale aromatique Saint-Gonnery a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté