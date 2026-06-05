Saint-Gonnery

Animation nature Fabriquer une spirale aromatique

Saint-Gonnery Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Participez à la construction d’une spirale aromatique en pierres sèches. Un atelier convivial pour découvrir cette technique et créer un aménagement idéal pour les plantes aromatiques.

Merci de prévoir votre pique-nique pour ce moment de partage.

Par Pontivy Communauté.

Uniquement sur inscription .

Saint-Gonnery 56920 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

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English :

L’événement Animation nature Fabriquer une spirale aromatique Saint-Gonnery a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté