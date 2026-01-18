Animation nature famille Courdemanges
Animation nature famille Courdemanges samedi 23 mai 2026.
Animation nature famille
Mont Morêt Courdemanges Marne
Temps commun, découverte des orchidées,observation des libellules. Puis enfants: dessin et créativité. Adultes: cultiver l »émerveillement.Tout public
Mont Morêt Courdemanges 51300 Marne Grand Est +33 6 88 49 04 39
English : Animation nature famille
Common time, orchid discovery, dragonfly observation. Then children: drawing and creativity. Adults: cultivating wonder.
