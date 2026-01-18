Animation nature famille

Mont Morêt Courdemanges Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Temps commun, découverte des orchidées,observation des libellules. Puis enfants: dessin et créativité. Adultes: cultiver l »émerveillement.Tout public

Mont Morêt Courdemanges 51300 Marne Grand Est +33 6 88 49 04 39

English : Animation nature famille

Common time, orchid discovery, dragonfly observation. Then children: drawing and creativity. Adults: cultivating wonder.

L’événement Animation nature famille Courdemanges a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne