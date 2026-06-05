Pleugriffet

Animation nature Initiation au dessin naturaliste

Pleugriffet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Partez sur le terrain pour vous initier au dessin naturaliste avec croquis et aquarelle.

Un temps pour observer, dessiner et capter la nature autrement, ponctué d’un pique-nique partagé pour un moment

convivial en pleine nature.

Par Pontivy Communauté.

Uniquement sur inscription .

Pleugriffet 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Animation nature Initiation au dessin naturaliste Pleugriffet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté