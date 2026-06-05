Animation nature Initiation au dessin naturaliste Pleugriffet
Animation nature Initiation au dessin naturaliste Pleugriffet lundi 10 août 2026.
Pleugriffet
Animation nature Initiation au dessin naturaliste
Pleugriffet Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Partez sur le terrain pour vous initier au dessin naturaliste avec croquis et aquarelle.
Un temps pour observer, dessiner et capter la nature autrement, ponctué d’un pique-nique partagé pour un moment
convivial en pleine nature.
Par Pontivy Communauté.
Uniquement sur inscription .
Pleugriffet 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10
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English :
L’événement Animation nature Initiation au dessin naturaliste Pleugriffet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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