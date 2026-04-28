Assais-les-Jumeaux

Animation nature les oiseaux de la plaine

Assais-les-Jumeaux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez observer les oiseaux de plaine d’une zone protégée classée Natura 2000, accompagné d’une animatrice du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. Sortie gratuite organisée par le Syndicat Mixte de la vallée du Thouet, à l’occasion du Printemps du Thouet. Rendez-vous à 9 h, Place des Tilleuls, devant la mairie d’Assais-les-Jumeaux. Apportez vos chaussures de terrain, jumelles si vous avez, une casquette et de l’eau. Infos et réservations mailyse.bellanger@ornitho79.org 06 52 18 24 74. .

Assais-les-Jumeaux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 18 24 74 mailyse.bellanger@ornitho79.org

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English : Animation nature les oiseaux de la plaine

L’événement Animation nature les oiseaux de la plaine Assais-les-Jumeaux a été mis à jour le 2026-04-28 par CC Airvaudais Val du Thouet