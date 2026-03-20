Animation nature Pêche en bateau de Loire Route du Panorama Marzy

Animation nature Pêche en bateau de Loire

Route du Panorama Bec d’Allier Marzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Nous vous proposons de partir en famille afin de prendre la fameuse friture de Loire. Cette sortie vous permettra d’accéder aux lieux de pêche, d’être initié par un pêcheur de Loire. La mise à disposition du matériel et les cartes de pêche sont comprises dans la prestation, la dégustation du poisson se fait à bord du bateau.

Cette sortie s’adresse à des adultes et enfants à partir de 10 ans.

8 personnes max par sortie.

Durée 4h de 16h à 19h.

Voici les rendez vous en 2026

En Juillet 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 et 30

En Août 4,6, 11, 13, 18, 20, 25 et 27

Autres dates possibles sur demande. .

Route du Panorama Bec d’Allier Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 98 76 instant-nature-page@wanadoo.fr

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English : Animation nature Pêche en bateau de Loire

L’événement Animation nature Pêche en bateau de Loire Marzy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Nevers