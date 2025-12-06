Animation nature Rencontre avec la Dame grise Marzy
Animation nature Rencontre avec la Dame grise Marzy samedi 6 décembre 2025.
Animation nature Rencontre avec la Dame grise
Bords d’Allier Marzy Nièvre
Depuis une vingtaine d’années, le soleil se couche sur les rives de Loire et d’Allier et se réveille aux chants des grues cendrées.
Le département de la Nièvre est devenu une escale d’hivernage privilégiée pour les grues. Venues de Norvège, Suède, plusieurs centaines d’oiseaux stationnent à proximité de la Loire et de l’Allier.
Dans une ambiance hivernale, nous vous proposons d’observer ces oiseaux dans les prairies alluviales, d’apprendre à distinguer les jeunes des adultes, pourquoi en quelques années la migration à changée
Infos au 03 86 57 98 76 .
Bords d’Allier Marzy 58180 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 57 98 76 instant-nature-page@orange.fr
