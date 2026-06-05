Neulliac

Animation nature Spectacle Sève et Dune, La libre forêt

Neulliac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez découvrir la nouvelle histoire de Sève et Dune ! Un spectacle poétique mêlant conte, musique et chansons.

Une invitation à l’imaginaire entre nature, émotions et paysages sonores.

Par Arzhella, conteuse

Uniquement sur inscription .

Neulliac 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10

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English :

L’événement Animation nature Spectacle Sève et Dune, La libre forêt Neulliac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté