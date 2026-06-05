Animation nature Spectacle Sève et Dune, La libre forêt Neulliac
Animation nature Spectacle Sève et Dune, La libre forêt Neulliac samedi 25 juillet 2026.
Neulliac
Animation nature Spectacle Sève et Dune, La libre forêt
Neulliac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez découvrir la nouvelle histoire de Sève et Dune ! Un spectacle poétique mêlant conte, musique et chansons.
Une invitation à l’imaginaire entre nature, émotions et paysages sonores.
Par Arzhella, conteuse
Uniquement sur inscription .
Neulliac 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 04 10
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English :
L’événement Animation nature Spectacle Sève et Dune, La libre forêt Neulliac a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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