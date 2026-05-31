Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville
Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville mercredi 29 juillet 2026.
Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil Mercredi 29 juillet, 14h00 Parking de l’aérodrome de Falaise Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:00:00+02:00
Accompagnés de la conservatrice et du chargé d’études patrimoine naturel, laissez-vous guider pour découvrir la biodiversité de cette réserve composée de milieux particuliers. Ouvrez grand les yeux…
Munissez-vous de votre appareil photo, gourde, tenue adaptée à la météo (casquette, lunettes de soleil…).
Partenaires financiers : DREAL Normandie, Département du Calvados.
(1-3km/3h) – Niveau 1
Parking de l’aérodrome de Falaise Parking de l’aérodrome de Falaise DAMBLAINVILLE Damblainville 14620 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « l.palandri@cen-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 88 84 66 46 »}]
Accompagnés de la conservatrice et du chargé d’études patrimoine naturel, laissez-vous guider pour découvrir la biodiversité de cette réserve composée de milieux particuliers.
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