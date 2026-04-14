Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville

Animation nature sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil Mercredi 29 juillet, 14h00 Parking de l’aérodrome de Falaise Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T14:00:00+02:00 – 2026-07-29T17:00:00+02:00

Accompagnés de la conservatrice et du chargé d’études patrimoine naturel, laissez-vous guider pour découvrir la biodiversité de cette réserve composée de milieux particuliers. Ouvrez grand les yeux…

Munissez-vous de votre appareil photo, gourde, tenue adaptée à la météo (casquette, lunettes de soleil…).

Partenaires financiers : DREAL Normandie, Département du Calvados.

(1-3km/3h) – Niveau 1

Parking de l’aérodrome de Falaise Parking de l’aérodrome de FalaisePas de descriptionDAMBLAINVILLE Damblainville 14620 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « l.palandri@cen-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 88 84 66 46 »}]

Accompagnés de la conservatrice et du chargé d’études patrimoine naturel, laissez-vous guider pour découvrir la biodiversité de cette réserve composée de milieux particuliers.