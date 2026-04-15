Comptage participatif d’une espèce patrimoniale sur la réserve du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville

Comptage participatif d’une espèce patrimoniale sur la réserve du coteau de Mesnil-Soleil Mercredi 16 septembre, 09h30 Parking de l’aérodrome de Falaise Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T13:00:00+02:00

Accompagnez le conservatoire pour dénombrer les pieds de Gentiane amère (Gentianella amarella) sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil ! Cette plante protégée nationalement fait partie d’espèces floristiques suivies annuellement sur le coteau.

Un accueil café/viennoiseries avec une présentation du site sont prévus. Les échanges peuvent se poursuivre autour d’un repas partagé une fois l’inventaire terminé, alors prenez votre pique-nique !

Partenaires financiers : DREAL Normandie, Département du Calvados

(Sur place/4h) – Niveau 1

Parking de l’aérodrome de Falaise Parking de l’aérodrome de FalaisePas de descriptionDAMBLAINVILLE Damblainville 14620 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « l.palandri@cen-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 88 84 66 46 »}]

Accompagnez le conservatoire pour dénombrer les pieds de Gentiane amère (Gentianella amarella) sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil !