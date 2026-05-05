Comptage participatif d’une espèce patrimoniale sur la réserve du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville
Comptage participatif d’une espèce patrimoniale sur la réserve du coteau de Mesnil-Soleil, Parking de l’aérodrome de Falaise, Damblainville mercredi 16 septembre 2026.
Comptage participatif d’une espèce patrimoniale sur la réserve du coteau de Mesnil-Soleil Mercredi 16 septembre, 09h30 Parking de l’aérodrome de Falaise Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T09:30:00+02:00 – 2026-09-16T13:00:00+02:00
Accompagnez le conservatoire pour dénombrer les pieds de Gentiane amère (Gentianella amarella) sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil ! Cette plante protégée nationalement fait partie des espèces floristiques suivies annuellement sur le coteau.
Un accueil café/viennoiseries avec une présentation du site sont prévus. Les échanges peuvent se poursuivre autour d’un repas partagé une fois l’inventaire terminé, alors prenez votre pique-nique !
Partenaires financiers : DREAL Normandie, Département du Calvados
(Sur place/4h) – Niveau 1
Parking de l’aérodrome de Falaise Parking de l’aérodrome de Falaise DAMBLAINVILLE Damblainville 14620 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « l.palandri@cen-normandie.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 88 84 66 46 »}]
Accompagnez le conservatoire pour dénombrer les pieds de Gentiane amère (Gentianella amarella) sur la réserve naturelle du coteau de Mesnil-Soleil ! Cette plante protégée nationalement fait partie…
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