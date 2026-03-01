Animation Nettoyage de plage Plage de la concurrence La Rochelle

Animation Nettoyage de plage

Plage de la concurrence Plage de la concurrence face au poste de secours La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Nettoyons la plage ensemble!

Chaque geste compte, rejoins-nous pour un grand ramassage de déchets. Venez seul, entre amis ou en famille. Motivation et bonne humeur au programme!

.

Plage de la concurrence Plage de la concurrence face au poste de secours La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s clean up the beach together!

Every gesture counts, so join us for a big litter pick. Come alone, with friends or family. Motivation and fun are the order of the day!

L’événement Animation Nettoyage de plage La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-28 par Nous La Rochelle