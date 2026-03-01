Animation Nettoyage de plage Plage de la concurrence La Rochelle
Animation Nettoyage de plage Plage de la concurrence La Rochelle samedi 7 mars 2026.
Animation Nettoyage de plage
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 12:00:00
2026-03-07
Nettoyons la plage ensemble!
Chaque geste compte, rejoins-nous pour un grand ramassage de déchets. Venez seul, entre amis ou en famille. Motivation et bonne humeur au programme!
English :
Let’s clean up the beach together!
Every gesture counts, so join us for a big litter pick. Come alone, with friends or family. Motivation and fun are the order of the day!
L’événement Animation Nettoyage de plage La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-28 par Nous La Rochelle