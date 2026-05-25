Animation nocturne théâtralisée Contes et légendes au bois des Roches Parking des roches Rocheville

Rocheville

Animation nocturne théâtralisée Contes et légendes au bois des Roches

Parking des roches Forêt de Rocheville Rocheville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Cette sortie nocturne théâtralisée permet la découverte du site emblématique des Roches, vaste chaos formé d’énormes blocs de grès qui donna son nom à la commune. Il existe en définitive peu de sites du Cotentin qui aient donné lieu à autant de légendes et d’interprétations romantiques.

La nature a produit ici des formes si suggestives que l’on y voulut voir un immense temple solaire, et, tandis que fées et lutins y faisaient leur demeure, on y rencontrait aussi une terrible truie satanique , des loups garous, des sorciers ou encore l’Homme sans tête rodant aux carrefours. Au sommet de la grosse roche se trouvait dit-on l’empreinte d’un pas, où les jeunes filles montaient et mettaient leur propre pied, pour obtenir ainsi d’être mariées dans l’année…

Une soirée nocturne théâtralisée pour découvrir le patrimoine autrement.

Durée 1h30 à 2h. .

Parking des roches Forêt de Rocheville Rocheville 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

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English : Animation nocturne théâtralisée Contes et légendes au bois des Roches

L’événement Animation nocturne théâtralisée Contes et légendes au bois des Roches Rocheville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Cotentin