Balaruc-les-Bains

ANIMATION PADDLE KAYAK

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-07-06

L’activité nautique à pratiquer en famille, entre copains, seul ou en couple. L’absence de vagues fait du plan d’eau de Balaruc, un spot idéal, quel que soit votre niveau ou votre condition physique, pour profiter de cette activité de glisse douce.Le Stand up paddle (ou SUP) est une activité nautique très facile d’accès et ludique.Le paddle oblige à travailler sa coordination, son équilibre et son agilité tout en bénéficiant d’un max de fun. .

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 48 55 63 centrenautiquemanureva@mairie-balaruc-les-bains.fr

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L’événement ANIMATION PADDLE KAYAK Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE