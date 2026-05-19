STAGE D’OPTIMIST INITIATION PLUS Balaruc-les-Bains
STAGE D’OPTIMIST INITIATION PLUS Balaruc-les-Bains lundi 6 juillet 2026.
Balaruc-les-Bains
STAGE D’OPTIMIST INITIATION PLUS
Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : 157 – 157 – 157 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-07-06
Pour les 7 9 ans. Après l’initiation, le stage Optimist Initiation plus permet de progresser tout en s’amusant, sur un petit dériveur. Vous continuez de développer votre sens marin et votre technique au travers d’exercices de navigation dans différentes conditions pour aller vers l’autonomie. Stage de 5 jours Tarif + Passeport Voile 14,50 euros
Pour les 7 9 ansAprès l’initiation, le stage Optimist Initiation plus permet de progresser tout en s’amusant, sur un petit dériveur. Vous continuez de développer votre sens marin et votre technique au travers d’exercices de navigation dans différentes conditions pour aller vers l’autonomie.Stage de 5 jours Tarif + Passeport Voile 14,50 euros .
Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 48 55 63 centrenautiquemanureva@mairie-balaruc-les-bains.fr
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English :
For 7 9 year olds. After the introductory course, the Optimist Initiation plus course allows you to progress while having fun, on a small dinghy. You’ll continue to develop your sense of seamanship and your technique through sailing exercises in different conditions, with the aim of becoming autonomous. 5-day course Price + Sailing Passport: 14.50 euros
L’événement STAGE D’OPTIMIST INITIATION PLUS Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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