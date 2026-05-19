Balaruc-les-Bains

STAGE D’OPTIMIST INITIATION PLUS

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 157 – 157 – 157 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-06

Pour les 7 9 ans. Après l’initiation, le stage Optimist Initiation plus permet de progresser tout en s’amusant, sur un petit dériveur. Vous continuez de développer votre sens marin et votre technique au travers d’exercices de navigation dans différentes conditions pour aller vers l’autonomie. Stage de 5 jours Tarif + Passeport Voile 14,50 euros

Pour les 7 9 ansAprès l’initiation, le stage Optimist Initiation plus permet de progresser tout en s’amusant, sur un petit dériveur. Vous continuez de développer votre sens marin et votre technique au travers d’exercices de navigation dans différentes conditions pour aller vers l’autonomie.Stage de 5 jours Tarif + Passeport Voile 14,50 euros .

Avenue de la Gare Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 48 55 63 centrenautiquemanureva@mairie-balaruc-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For 7 9 year olds. After the introductory course, the Optimist Initiation plus course allows you to progress while having fun, on a small dinghy. You’ll continue to develop your sense of seamanship and your technique through sailing exercises in different conditions, with the aim of becoming autonomous. 5-day course Price + Sailing Passport: 14.50 euros

L’événement STAGE D’OPTIMIST INITIATION PLUS Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-19 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE