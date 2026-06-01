LOTO Balaruc-les-Bains
LOTO Balaruc-les-Bains lundi 29 juin 2026.
Balaruc-les-Bains
LOTO
Parc Sévigné Balaruc-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-06-29 2026-07-06 2026-07-20 2026-07-27
En quête du gros lot ? Ne manquez plus une occasion de jouer et de partager un moment convivial.
Tout l’été, les associations balarucoises organisent des soirées loto. .
Parc Sévigné Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 46 81 32
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English :
L’événement LOTO Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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